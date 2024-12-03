Denizli'de tarlada tartıştığı komşusunu silahla öldüren kişi intihar etti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Say, evinden aldığı tüfekle Gözen'e ateş açtı. Say, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Taşçılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Veli Say (74) ile sulama sırası nedeniyle aralarında önceden husumet bulunan komşusu Necati Gözen (51), tarlada tartışmaya başladı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, tarla sulama sırası nedeniyle husumetli olduğu komşusunu silahla öldüren kişi intihar etti.

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