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        Denizli'de tarlada tartıştığı komşusunu silahla öldüren kişi intihar etti

        Denizli'nin Çameli ilçesinde, tarla sulama sırası nedeniyle husumetli olduğu komşusunu silahla öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 03.12.2024 - 19:14
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        Denizli'de tarlada tartıştığı komşusunu silahla öldüren kişi intihar etti
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        Denizli'nin Çameli ilçesinde, tarla sulama sırası nedeniyle husumetli olduğu komşusunu silahla öldüren kişi intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Taşçılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Veli Say (74) ile sulama sırası nedeniyle aralarında önceden husumet bulunan komşusu Necati Gözen (51), tarlada tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Say, evinden aldığı tüfekle Gözen'e ateş açtı. Say, daha sonra aynı silahla intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Veli Say'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sağlık ekiplerince Çameli Devlet Hastanesine kaldırılan Gözen de kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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