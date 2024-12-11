Çivril'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yapılan aramada 80 litre etil alkol, 18 litre sahte alkol, 16 içki kiti ve sahte içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ömerli Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen depoya operasyon düzenledi.

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