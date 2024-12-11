Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Çivril'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:01 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çivril'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Çivril ilçesinde sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ömerli Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen depoya operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 80 litre etil alkol, 18 litre sahte alkol, 16 içki kiti ve sahte içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        ABD-Çin teknoloji gerilimi artıyor
        ABD-Çin teknoloji gerilimi artıyor
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

        Benzer Haberler

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Aktaş'tan "savunma"...
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Aktaş'tan "savunma"...
        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Buldan'da deve güreşi etkinliği yapıldı
        Buldan'da deve güreşi etkinliği yapıldı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        Denizlispor - Orduspor 1967: 0-1
        Denizlispor - Orduspor 1967: 0-1
        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü