Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki firmada, satın alınan ürünün iadesi nedeniyle çıkan tartışmada iş yeri sahibi silahla öldürüldü, yeğeni yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki firmada, satın alınan ürünün iadesi nedeniyle çıkan tartışmada iş yeri sahibi silahla öldürüldü, yeğeni yaralandı.

        Eskihisar Mahallesi'nde, beton malzemeleri satışı yapan firmaya gelen H.A. ile iş yeri sahibi Osman G. ile yeğeni İbrahim G. arasında, alınan ürünün iadesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Bu sırada H.A, Osman G. ve İbrahim G'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Özel bir hastaneye kaldırılan Osman G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan İbrahim G'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Cinayet Büro ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        H.A'nın ilk ifadesinde, aldığı beton malzemelerini iade etmek istediğini ancak firma bunu kabul etmeyince sinirlenip ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Veda günü
        Veda günü
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Denizlispor'da kongre günü
        Denizlispor'da kongre günü
        Çivril'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Çivril'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Aktaş'tan "savunma"...
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Aktaş'tan "savunma"...
        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Buldan'da deve güreşi etkinliği yapıldı
        Buldan'da deve güreşi etkinliği yapıldı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu: