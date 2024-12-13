Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi

        Denizli'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru Serdar Gülcan hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:09 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru Serdar Gülcan hayatını kaybetti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Serdar Gülcan (44), dün akşam Sümer Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Aort damarı yırtıldığı belirlenen Gülcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gülcan için emniyet müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gülcan'ın babası İsmet, annesi Şennur, eşi Esra, çocukları Ertuğrul, Ömer Eymen Gülcan'ın yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve meslektaşları katıldı.

        Gülcan'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Manisa'nın Gördes ilçesine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Denizli'de birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Denizli'de birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Bir zamanlar UEFA'da oynayan Denizlispor sahipsiz kaldı
        Bir zamanlar UEFA'da oynayan Denizlispor sahipsiz kaldı
        Denizlispor'da ertelenen olağanüstü genel kurulda yine aday çıkmadı
        Denizlispor'da ertelenen olağanüstü genel kurulda yine aday çıkmadı
        Denizli'de "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" operasyonunda 3 şüpheli tutukl...
        Denizli'de "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" operasyonunda 3 şüpheli tutukl...
        Denizli'de iş yerinde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Denizli'de iş yerinde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı