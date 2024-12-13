Denizli'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi

Gülcan için emniyet müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gülcan'ın babası İsmet, annesi Şennur, eşi Esra, çocukları Ertuğrul, Ömer Eymen Gülcan'ın yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve meslektaşları katıldı.

Aort damarı yırtıldığı belirlenen Gülcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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