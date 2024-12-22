Denizli'de anıt duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaidesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaidesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
Bahadır Dizgin (41) yönetimindeki 20 AOR 548 plakalı otomobil Selçukbey Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın bulunduğu kavşakta duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Dizgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan A.K. ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.