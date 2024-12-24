Kale biberi bu kez tatlı olarak sofraya girdi

Şef Yetik ise biberin tatlı halinin de çok beğenildiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Erkan Hayla, gazetecilere ilçenin başlıca gelir kaynaklarından birisi olan biberin, otel menülerinde yer almasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sos, salça, pul biber, toz biber ve tarhanalık biber yapımında değerlendirilen Kale biberinin kullanım alanına bir yenisi eklendi.

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