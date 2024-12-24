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        Kale biberi bu kez tatlı olarak sofraya girdi

        Coğrafi işaret belgeli Kale biberinden tatlı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:56
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        Kale biberi bu kez tatlı olarak sofraya girdi
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        Coğrafi işaret belgeli Kale biberinden tatlı yapıldı.

        Sos, salça, pul biber, toz biber ve tarhanalık biber yapımında değerlendirilen Kale biberinin kullanım alanına bir yenisi eklendi.

        Muğla'da bir otelin şefi Ali Osman Yetik, mutfağında biberi tatlı yapımında kullanarak otelin menüsünde sundu.

        Belediye Başkanı Erkan Hayla, gazetecilere ilçenin başlıca gelir kaynaklarından birisi olan biberin, otel menülerinde yer almasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Hayla, Kale biberinin tatlı yapımında da kullanılmasının bibere ilgiyi artıracağını söyledi.

        Şef Yetik ise biberin tatlı halinin de çok beğenildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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