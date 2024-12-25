Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Ayrıca kentte "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Söz konusu adreslerde narkotik dedektör köpeği "İsko" eşliğinde yapılan aramada 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin, kağıda emdirilmiş sentetik ecza ile uyuşturucu kesiminde kullanılan makas ele geçirildi.

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