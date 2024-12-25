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        Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:11 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:11
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        Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takiple belirlenen 3 adrese baskın yapıp 4 şüpheliyi yakaladı.

        Söz konusu adreslerde narkotik dedektör köpeği "İsko" eşliğinde yapılan aramada 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin, kağıda emdirilmiş sentetik ecza ile uyuşturucu kesiminde kullanılan makas ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Ayrıca kentte "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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