Kale'de kar yağışı etkili oldu
Denizli'nin Kale ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Denizli'nin Kale ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Belediye ekipleri ise yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.