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        Denizli'de polis asayiş ve trafik uygulaması yaptı

        Denizli'de polis ekiplerince yılbaşında yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle uygulama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:01 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:08
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        Denizli'de polis asayiş ve trafik uygulaması yaptı
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        Denizli'de polis ekiplerince yılbaşında yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle uygulama yapıldı.

        Ekipler kent merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı olarak asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        Trafiğin ve kalabalığın yoğun olduğu yerlerde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri araçları durdurarak arama gerçekleştirdi.

        Yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla yapılan uygulamalara 232 ekip ve 1223 polis katılıyor.

        Sabahın erken saatlerine kadar süreceği belirtilen uygulamalar kapsamında, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi, alkol kontrolünün yanı sıra şüphelilerin araç ve üst aramaları yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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