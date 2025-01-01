Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Çal ilçesinde, eğitim uçağının sert iniş yapması nedeniyle 1 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çal ilçesinde, eğitim uçağının sert iniş yapması nedeniyle 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.
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