Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.

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