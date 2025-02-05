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        Denizli'de "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası başladı

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal sorumluluk projesi kapsamında ikincisini düzenlendiği "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:46
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        Denizli'de "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası başladı
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        Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal sorumluluk projesi kapsamında ikincisini düzenlendiği "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası başladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Servergazi Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Gökpınar Tekke ve Anafartalar takımları karşılaştı.

        Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın başlama vuruşunu yaptığı karşılaşmayı Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetti.

        İl Emniyet Müdürü Sağdıç törende yaptığı konuşmada, turnuvanın amacının gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik duygusunu arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Turnuva boyunca 8 grupta 51 takım, 10 farklı sahada mücadele edecek.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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