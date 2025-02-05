Denizli'de "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası başladı

İl Emniyet Müdürü Sağdıç törende yaptığı konuşmada, turnuvanın amacının gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik duygusunu arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın başlama vuruşunu yaptığı karşılaşmayı Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Servergazi Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Gökpınar Tekke ve Anafartalar takımları karşılaştı.

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