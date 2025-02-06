Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Acıpayam'da sobadan sızan gazdan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acıpayam'da sobadan sızan gazdan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ovayurt Mahallesi'nde yaşayan O.K. gece evdeki koku nedeniyle uyandı. Çocuklarının halsiz olduğunu fark eden baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.İ.K. (10) ve F.K'yi (13) Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Sobadan sızan gazdan etkinlendikleri değerlendirilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler

        Benzer Haberler

        Denizli'de dijital ve yeşil dönüşüm çalıştayı yapıldı
        Denizli'de dijital ve yeşil dönüşüm çalıştayı yapıldı
        Denizli'de "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası başladı
        Denizli'de "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası başladı
        Denizli'de öterken bayılan horozun videosu sosyal medyada ilgi gördü
        Denizli'de öterken bayılan horozun videosu sosyal medyada ilgi gördü
        Denizli'de ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Denizli'de ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada
        Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı