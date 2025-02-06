Acıpayam'da sobadan sızan gazdan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.İ.K. (10) ve F.K'yi (13) Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Ovayurt Mahallesi'nde yaşayan O.K. gece evdeki koku nedeniyle uyandı. Çocuklarının halsiz olduğunu fark eden baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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