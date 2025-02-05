Denizli'de ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ile mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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