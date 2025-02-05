Denizli'de ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ile mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 tabanca, 5 av tüfeği, 9 tabanca şarjörü, 127 tabanca mermisi, 201 uyuşturucu hap ve 2 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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