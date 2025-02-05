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        Denizli'de ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:31 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:35
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        Denizli'de ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ile mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 tabanca, 5 av tüfeği, 9 tabanca şarjörü, 127 tabanca mermisi, 201 uyuşturucu hap ve 2 bıçak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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