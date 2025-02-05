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        Denizli'de öterken bayılan horozun videosu sosyal medyada ilgi gördü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir horozun öterken bayıldığı anlarda kaydedilen video, sosyal medyada ilgi çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:52
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        Denizli'de öterken bayılan horozun videosu sosyal medyada ilgi gördü
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir horozun öterken bayıldığı anlarda kaydedilen video, sosyal medyada ilgi çekti.

        Akalan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Koparan, bahçesinde yetiştirdiği 6 aylık horozunun elinde ötmesinin ardından bayıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

        Video, kısa zamanda büyük ilgi gördü.

        Koparan, AA muhabirine, hevesle küçük yaşlardan itibaren horoz yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

        Video çektiği sırada horozunun 17 saniye öttükten sonra bayıldığını ve bir süre sonra tekrar ayağa kalktığını anlatan Koparan, hayvanın ötüşünün güzel olduğunu, herkesin görmesi için sosyal medya hesaplarından paylaştığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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