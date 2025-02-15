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        Denizli'de eşine kızıp başka araçlara çarpan kadının otomobili trafikten men edildi

        Denizli'de tartıştığı eşinin bulunduğu iş yerine otomobille girip diğer araçlara zarar veren ehliyetsiz kadın sürücüye 18 bin 678 lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:33 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:33
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        Denizli'de eşine kızıp başka araçlara çarpan kadının otomobili trafikten men edildi
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        Denizli'de tartıştığı eşinin bulunduğu iş yerine otomobille girip diğer araçlara zarar veren ehliyetsiz kadın sürücüye 18 bin 678 lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi.

        Alınan bilgiye göre, Z.M, tartıştığı eşi H.M'nin bulunduğu Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'ndeki oto aksesuar dükkanına gitti.

        İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.M, 20 AER 392 plakalı otomobiliyle eşinin ve iş yerindeki diğer müşterilerin araçlarına defalarca çarptı.

        H.M. eşinin aracının camını kırarak durdurmaya çalıştı ancak Z.M. olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede ehliyetsiz araç kullanan Z.M'ye 18 bin 678 lira ceza kesti, aracı ise trafikten men etti.

        Öte yandan yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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