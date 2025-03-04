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        Denizli'de sporcu öğrenci ve öğretmenin öldüğü kazaya ilişkin sürücüye ev hapsi

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, 2 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan midibüs sürücüsü hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:23
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        Denizli'de sporcu öğrenci ve öğretmenin öldüğü kazaya ilişkin sürücüye ev hapsi
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde, 2 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan midibüs sürücüsü hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

        Yenicekent Mahallesi yakınlarında 18 Şubat'ta devrilen midibüste yaralanan sürücü B.G'nin (66) Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

        Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        B.G. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

        Şoförün, hastanedeki ifadesini tekrarlayarak yolun yağış nedeniyle kayganlaştığını, bu nedenle midibüsün kaydığını, aracın hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

        Denizli'nin Buldan ilçesinde 18 Şubat'ta, B.G. idaresindeki 35 BYZ 354 plakalı sporcu lise öğrencilerini taşıyan midibüs, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrilmişti. Kazada lise öğrencisi Nisa Yıldızer (15) ile beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt'un (64) yaşamını yitirdiği belirlenmiş, yaralanan 26 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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