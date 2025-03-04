Denizli'de sporcu öğrenci ve öğretmenin öldüğü kazaya ilişkin sürücüye ev hapsi

Denizli'nin Buldan ilçesinde 18 Şubat'ta, B.G. idaresindeki 35 BYZ 354 plakalı sporcu lise öğrencilerini taşıyan midibüs, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrilmişti. Kazada lise öğrencisi Nisa Yıldızer (15) ile beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt'un (64) yaşamını yitirdiği belirlenmiş, yaralanan 26 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Şoförün, hastanedeki ifadesini tekrarlayarak yolun yağış nedeniyle kayganlaştığını, bu nedenle midibüsün kaydığını, aracın hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

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