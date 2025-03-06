Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu, TCMB'nin faiz indirim kararını değerlendirdi:

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 42,5'e indirmesine ilişkin, "Yatırım kararları, kredi maliyetleri ve likidite açısından kritik öneme sahip olan faiz oranlarının düşürülmesi, üretim kapasitesinin genişlemesine ve istihdamın artmasına olanak tanıyacaktır." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, yazılı açıklamasında, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e düşürdüğünü hatırlattı.

Öncü göstergeler ve yapılan açıklamaların faiz indiriminin sinyallerini verdiğini belirten Kasapoğlu, "2024 yılında başlayan ve kademeli olarak düşürülen faizler, adımların kararlılıkla uygulandığını bizlere işaret etmekle birlikte, sanayimizin finansmana erişimi için de pozitif yönlü seyir çiziyor. Bu karar, piyasa tarafından beklenen bir hamleydi ve ekonominin büyüme hedeflerine ulaşması için enflasyonla mücadelede daha fazla esneklik sağlanması adına önemli bir adım." dedi.

Kasapoğlu, bu indirimin ekonomi için çeşitli sonuçlarının ve sektörler üzerindeki etkilerinin olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yatırım kararları, kredi maliyetleri ve likidite açısından kritik öneme sahip olan faiz oranlarının düşürülmesi, üretim kapasitesinin genişlemesine ve istihdamın artmasına olanak tanıyacaktır. Türkiye'nin sanayi sektörü, özellikle büyümeye odaklanan KOBİ'ler için faiz oranlarındaki düşüş önemli bir fırsat sunuyor ancak bu indirim kararlarının doğru zamanda doğru oranla yapılması önemli. Zira, enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının hala risk unsuru taşıdığı unutulmamalıdır. Sanayicilerin günlük işleyişini sürdürebilmesi için güçlü nakit akışına ihtiyaçları var. Burada vurgulanması gereken husus, ticari kredilerde de paralel indirimlerin uygulanmasıdır."

Sanayicilerin, öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesini beklediğinin altını çizen Kasapoğlu, "Mevduat faizlerine yansıtılan bu indirimlerin, ticari kredi faizlerinde de paralel olarak düşürülmesini talep ediyoruz. Üstelik, ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar, ekonomide maliyetleri artırıp arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı da oluşturmaktadır. Enflasyonist baskıların azaltılması, sanayi sektörünün maliyet yapısını koruması adına önemlidir. Üretim süreçlerinin aksamadan devam etmesi ve işletmelerin likidite problemleriyle başa çıkabilmeleri adına atılacak adımları önemsiyoruz. Bugün üretime, yatırıma ve istihdama sağlanan destek, geçmişte olduğundan daha büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.