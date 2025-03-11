Denizli'de karnında kist belirlenen hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu
Denizli'de kadın hastanın karnındaki kist ile rahmi, yumurtalığı ve safra kesesindeki taşlar kapalı ameliyatla alındı.
Denizli'de kadın hastanın karnındaki kist ile rahmi, yumurtalığı ve safra kesesindeki taşlar kapalı ameliyatla alındı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan Serpil Işık (48) karnında şişlik ve ağrı şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Karnında 9 santimetrelik kist olduğu belirlenen hastanın rahmi, yumurtalıkları ve safra kesesindeki taşların da alınması kararlaştırıldı.
Işık, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülşah Selvi Demirtaş ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Çeldir'in kapalı yöntemle gerçekleştirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.
Ameliyatı gerçekleştiren Demirtaş, hastanede bu tarz operasyonların başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.
Işık ise iyileştiği için mutlu olduğunu kaydederek, doktorlara teşekkür etti.
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