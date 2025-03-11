Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

        Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını başına taşla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 00:58 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü
        ABONE OL

        Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını başına taşla vurarak öldürdü.

        Aşağıseyit Mahallesi'nde ikamet eden Efrahim G. (39) ile babası Halil G. (62) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Efrahim G, babasını sopayla darbedip başına taşla vurdu.

        Olayın ardından Çal Devlet Hastanesi'ne giden zanlı, doktorlara babasını öldürdüğünü söyledi.

        İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, evde Halil G'nin cansız bedenini buldu. Halil G'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmediğini öne sürdü.

        Ailenin hayvancılıkla uğraştığı, anne ve bir çocuğun olay esnasında evde olmadıkları öğrenildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        ABD borsalarında resesyon paniği
        ABD borsalarında resesyon paniği
        Trabzonspor, Fatih Tekke'yi açıkladı!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'yi açıkladı!
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız
        X sosyal medya platformunda erişim sorunu
        X sosyal medya platformunda erişim sorunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'a Dolmabahçe'de soğuk duş!
        Beşiktaş'a Dolmabahçe'de soğuk duş!
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Merkezefendi potada yarışa tutundu
        Merkezefendi potada yarışa tutundu
        Kayak için gittikleri bölgedeki ihtiyacı görüp devlet desteğiyle konaklama...
        Kayak için gittikleri bölgedeki ihtiyacı görüp devlet desteğiyle konaklama...
        Denizlispor kazandığına sevinemedi, başkanla futbolcu krizi çıktı
        Denizlispor kazandığına sevinemedi, başkanla futbolcu krizi çıktı
        Denizli'de konteynerin altında kalan kişi hayatını kaybetti
        Denizli'de konteynerin altında kalan kişi hayatını kaybetti
        Denizlispor Kulübü Başkanı Ergil istifa etti
        Denizlispor Kulübü Başkanı Ergil istifa etti
        Buldan'da trafik kazasında yaralanan kişi 15 gün sonra öldü
        Buldan'da trafik kazasında yaralanan kişi 15 gün sonra öldü