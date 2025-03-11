Denizli'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

Ailenin hayvancılıkla uğraştığı, anne ve bir çocuğun olay esnasında evde olmadıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmediğini öne sürdü.

Aşağıseyit Mahallesi'nde ikamet eden Efrahim G. (39) ile babası Halil G. (62) arasında tartışma çıktı.

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