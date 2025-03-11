AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu'ndan Merkezefendi Belediyesine imar tepkisi

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ağaçlandırılması gereken alanın CHP'li Merkezefendi Belediyesi tarafından imara açılmasına tepki gösterdi.

Subaşıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Selçukbey Mahallesi'ndeki arazinin ağaçlandırılması gerekirken kişiye özel imara açıldığını belirtti.

Merkezefendi Belediyesinin çevreye ve doğaya karşı iki yüzlü yaklaşımını hayretle karşıladıkları değerlendirmesinde bulunan Subaşıoğlu, "Yıllarca ağaç ve çevre sevdalısı olduklarını öne sürmüşler, bu yönde söylemler geliştirmişlerdir. Fakat yaptıkları icraatlar ile tam tersine adımlar atmışlardır. Merkezefendi Belediyesi Selçukbey Mahallesi'nde ağaçlandırılacak alana inşaat ruhsatı vermiştir. Kişiye özel olarak verilen bu ruhsatla birlikte milyonlarca liralık rant sağlanmıştır. Normalde ağaçlandırılması gereken bu alanda başlatılan inşaat faaliyeti, idare mahkemesi kararıyla durdurulmuştur. CHP'li Merkezefendi Belediyesi ve Başkanı yıllarca ağaç ve çevre sevdalısı olduklarını anlatmışlar ancak söylemlerinin tam tersine icraatlara imza atmışlardır." ifadelerini kullandı.

Subaşıoğlu, daha önce de Kaynarca mevkisinde ağaçlandırılacak alanda ticari işletme yapılması girişiminin AK Parti Meclis grubunun karşı çıkmasıyla engellendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yine Saruhan Mahallesi'nde de ağaçlandırılacak alan ticari inşaat ruhsatıyla imara açılmış, çevre şampiyonluğunu dillerinden düşürmeyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve yönetimi, AK Parti Grubu'nun itirazıyla burada yapılan inşaata da yıkım kararı vermek zorunda kalmıştır. Bizler AK Parti il yönetimi ve meclis grubu olarak çevreyi korumaya ve CHP'li belediyelerin yaptıkları çevre katliamlarına, bu tür hukuksuz girişimlerin önüne geçmeye devam edeceğiz. Gelecek nesillere yeşil bir Denizli bırakmak için, vatandaşlarımızın çıkarlarını her zaman savunmaya ve doğanın korunması adına gereken tüm adımları atmaya kararlıyız."