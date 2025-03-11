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        Babasını sopayla dövüp, başını taşla ezerek öldürdü

        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Efrahim Göksu (29), kendisini tedavi ettirmediğini öne sürdüğü babası Halil Göksu'yu (62), sopayla dövüp, başını taşla ezerek öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:21
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        Babasını sopayla dövüp, başını taşla ezerek öldürdü
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        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Efrahim Göksu (29), kendisini tedavi ettirmediğini öne sürdüğü babası Halil Göksu'yu (62), sopayla dövüp, başını taşla ezerek öldürdü. Olayın ardından üzeri kanlı şekilde gittiği hastanede gözaltına alınan E.G., suçunu itiraf etti.

        Olay dün saat 20.00 sıralarında Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.G, kendisini tedavi ettirmediği gerekçesiyle evde babası Halil Göksu ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Mahallede çobanlık yapan Efrahim Göksu, babasına sopayla dövüp başını taşla ezerek öldürdü.

        Olayın ardından Göksu, kanlı kıyafetleriyle Çal Devlet Hastanesi'ne giderek babasını öldürdüğünü söyledi. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine eve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler evde Halil Göksu'nun cesediyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Halil Göksu'nun cesedi otopsi için Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma tarafından gözaltına alınan E.G. ilk ifadesinde, babasının maddi durumunun iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmediği, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. E.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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