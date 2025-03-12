Denizli'de polisin önünde drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Polis ekipleri durdurduğu sürücüye "drift yapmak" suçundan 46 bin 392 lira ceza kesti, ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, denetim yaptığı sırada açık bir otoparkta bir otomobilin drift attığını belirledi.

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