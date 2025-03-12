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        Denizli'de polisin önünde drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

        Denizli'de trafik polisinin önünde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:59
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        Denizli'de polisin önünde drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza
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        Denizli'de trafik polisinin önünde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, denetim yaptığı sırada açık bir otoparkta bir otomobilin drift attığını belirledi.

        Polis ekipleri durdurduğu sürücüye "drift yapmak" suçundan 46 bin 392 lira ceza kesti, ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

        Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

        Sürücünün drift atması, polis aracı içindeki polis memuru tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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