Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 15, Vanwijn 17, Egehan Arna 16, McLemore 7, Moody 7, Arca Tüloğlu 2, Bleijenbergh 25, Newman 2, Akif Güven 8, Metin Türen,
Semt77 Yalovaspor: Johnson 13, Kadir Bayram 12, Krampelj 6, Nichols 8, Sherfield 32, Griffin 7, Boran Güler, McConico, Peterka 10, Yiğit Onan 2, Ege Özçelik 3,
1. Periyot: 35-30
Devre: 52-48
3. Periyot: 73-65
DENİZLİ
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