Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 22:39 Güncelleme: 16.03.2025 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL

        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 15, Vanwijn 17, Egehan Arna 16, McLemore 7, Moody 7, Arca Tüloğlu 2, Bleijenbergh 25, Newman 2, Akif Güven 8, Metin Türen,

        Semt77 Yalovaspor​​​​​​​: Johnson 13, Kadir Bayram 12, Krampelj 6, Nichols 8, Sherfield 32, Griffin 7, Boran Güler, McConico, Peterka 10, Yiğit Onan 2, Ege Özçelik 3, ​​​​​​​

        1. Periyot: 35-30

        Devre: 52-48

        3. Periyot: 73-65 ​​​​​​​

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Fenerbahçe ağır yaralı!
        Fenerbahçe ağır yaralı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"

        Benzer Haberler

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan "su tasarrufu" çağrısı
        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan "su tasarrufu" çağrısı
        Türk Kızılaydan Denizli'deki "minik gönüllüsüne" sürpriz hediye
        Türk Kızılaydan Denizli'deki "minik gönüllüsüne" sürpriz hediye
        Merkezefendi sezonun maçında
        Merkezefendi sezonun maçında
        Türkiye'nin ithal ettiği midye filesini üretti; İspanya'ya satıyor
        Türkiye'nin ithal ettiği midye filesini üretti; İspanya'ya satıyor
        Denizli'de 517 bin 800 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de 517 bin 800 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi