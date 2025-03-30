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        Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:22 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:22
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        Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi
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        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

        Vali Coşkun, Delikliçınar Yeni Camisi'nde kılınan namazın ardından cami avlusunda bayramlaşma programına katıldı.

        Vatandaşların bayramını tebrik eden Coşkun, onlarla sohbet etti.

        Bayramlaşmaya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve İl Müftüsü Abdullah Pamuklu da katıldı.

        Protokol daha sonra Denizli Devlet Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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