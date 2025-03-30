Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi

Protokol daha sonra Denizli Devlet Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.

Bayramlaşmaya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve İl Müftüsü Abdullah Pamuklu da katıldı.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Coşkun, onlarla sohbet etti.

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