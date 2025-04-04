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        Denizlispor Kulübünde başkan Ergil'in istifası kabul edildi

        Nesine 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da kulüp başkanı Erhan Ergil'in istifası kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 10:22 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:22
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        Denizlispor Kulübünde başkan Ergil'in istifası kabul edildi
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        Nesine 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da kulüp başkanı Erhan Ergil'in istifası kabul edildi.

        Kulübün sözcüsü Melih Yanık, yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun Ergil'in istifasını kabul ettiğini belirtti.

        Erhan Ergil, 9 Mart'ta görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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