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        AK Parti Milletvekili Tin, Acıpayam'daki fen lisesi inşaatını inceledi

        AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, inşaatı devam eden Acıpayam ilçesindeki Cumhuriyet Fen Lisesi binasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:32 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:32
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        AK Parti Milletvekili Tin, Acıpayam'daki fen lisesi inşaatını inceledi
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        AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, inşaatı devam eden Acıpayam ilçesindeki Cumhuriyet Fen Lisesi binasında incelemelerde bulundu.

        Tin, yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim dönemde açılışı yapılacak 24 derslikli Cumhuriyet Fen Lisesinde 560 öğrencinin öğrenim göreceğini söyledi.

        Okulun ilçeye önemli bir değer katacağını belirten Tin, şunları kaydetti:

        "Eğitim, geleceğimizi inşa eden en temel yapı taşıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eğitim yatırımlarını bir kalkınma ve gelişme hamlesi olarak görüyor, bu alanda en büyük bütçeyi ayırıyoruz. Hedefimiz, hem merkezde hem de tüm ilçelerimizde her evladımıza kaliteli ve nitelikli eğitim imkanı sunmak. Acıpayam'a kazandırdığımız yeni fen lisesi de bu anlayışın önemli ve en son eseridir."

        Tin, okulda 4 laboratuvar, konferans salonu, kütüphane, yemekhane, mescit, öğretmenler odası, idari bölümler ve kantin gibi sosyal alanların da yer aldığını ifade etti.

        Tin'e, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Kadir Hüseyin Okyay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman İzgi de eşlik etti.​​​​​​​

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