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        Denizli'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada

        Denizli'de sürücülerin fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:00 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:00
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        Denizli'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada
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        Denizli'de sürücülerin fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Pamukkale ilçesindeki Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda seyreden ambulans trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini çaldı.

        Bunun üzerine trafikteki diğer sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Denizli İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sürücülere teşekkür edilerek, "Siren sesini duyduklarında fermuar sistemi ile sağ ve sol şeride yanaşarak ambulansa yol veren tüm sürücülere gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla teşekkür ederiz. Çağrımızı yeniliyoruz, fermuar sistemi ile yaşama yol ver." ifadeleri kullanıldı.

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