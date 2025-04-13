Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 18, Bleijenbergh 6, Egehan Arna 22, Moody 14, Nnaji 7, Newman, Egemen Güven 4, McLemore 17, Metin Türen 4
Manisa Basket Divissa: Chiozza 3, Acuil 16, Leon Apaydın, Thomas 7, White 21, Buğra Çal 4, Besson 4, Yunus Emre Sonsırma 23
1. Periyot: 26-22
Devre: 54-39
3. Periyot: 68-57
DENİZLİ
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