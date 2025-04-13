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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:25 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:25
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 18, Bleijenbergh 6, Egehan Arna 22, Moody 14, Nnaji 7, Newman, Egemen Güven 4, McLemore 17, Metin Türen 4

        Manisa Basket Divissa: Chiozza 3, Acuil 16, Leon Apaydın, Thomas 7, White 21, Buğra Çal 4, Besson 4, Yunus Emre Sonsırma 23

        1. Periyot: 26-22

        Devre: 54-39

        3. Periyot: 68-57

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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