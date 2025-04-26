Denizli'de karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişiden 1'i öldü

Ekipler tarafından yapılan incelemede, Sabri Uçar'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karahisar Mahallesi Hafız Eminler Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Sabri Uçar (84) ve Zeliha Uçar'dan (84) bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde çifti hareketsiz halde buldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.