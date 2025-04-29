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        Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve motosiklet sahibine ceza

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsü ile sahibine toplam 86 bin 816 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:41
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        Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve motosiklet sahibine ceza
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsü ile sahibine toplam 86 bin 816 lira ceza uygulandı.

        Bağbaşı Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan ve trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü polis ekiplerince durduruldu.

        Yapılan incelemede, paket servisi için kullanılan motosikletin plakasının sahte olduğu ve sürücünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

        Polis ekipleri, sürücü ve motosikletin sahibine, toplam 86 bin 816 lira kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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