Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve motosiklet sahibine ceza
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsü ile sahibine toplam 86 bin 816 lira ceza uygulandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsü ile sahibine toplam 86 bin 816 lira ceza uygulandı.
Bağbaşı Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan ve trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü polis ekiplerince durduruldu.
Yapılan incelemede, paket servisi için kullanılan motosikletin plakasının sahte olduğu ve sürücünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.
Polis ekipleri, sürücü ve motosikletin sahibine, toplam 86 bin 816 lira kesti.
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