Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 02:54 Güncelleme: 10.05.2025 - 02:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Denizli-Aydın kara yolu Laodikya Köprüsü mevkisinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.E. yönetimdeki 35 AK 4761 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmak isterken polis memuruna çarptı.

        Sürücü, daha sonra önünde seyreden Ü.G. idaresindeki 35 MSU 69 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan polis memuru, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü M.E. ile yanındaki S.R. gözaltına alındı.

        Zanlıların, hastanede yapılan ölçümde alkollü oldukları tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Silifke'de korkunç kaza! 2 ölü
        Silifke'de korkunç kaza! 2 ölü
        Hindistan 6 balistik füze ateşledi
        Hindistan 6 balistik füze ateşledi
        Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada
        Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!

        Benzer Haberler

        Denizli'nin Asırlık "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" kuraklık nedeniyle temm...
        Denizli'nin Asırlık "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" kuraklık nedeniyle temm...
        Denizli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Denizli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        8. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı
        8. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı
        Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü,1 yaralı
        Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü,1 yaralı
        Sırbistan'da halkalanan gökkuzgun Denizli'de yaralı bulundu
        Sırbistan'da halkalanan gökkuzgun Denizli'de yaralı bulundu
        Sırbistan'da halkalanan yaralı gökkuzgunu Denizli'de koruma altına alındı
        Sırbistan'da halkalanan yaralı gökkuzgunu Denizli'de koruma altına alındı