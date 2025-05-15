TÜGVA Denizli İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Durmuş, "Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı gençliğini emin adımlarla ilerletecek projelerle aksiyona devam edeceğiz." dedi.

Programda, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, TÜGVA Genel Başkan yardımcıları Mesut Öndeş ve İsmail Hakkı Karagüzel birer konuşma yaptı.

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