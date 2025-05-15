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        TÜGVA Denizli İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Denizli İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:29 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:46
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        TÜGVA Denizli İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Denizli İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu'ndaki genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, TÜGVA Genel Başkan yardımcıları Mesut Öndeş ve İsmail Hakkı Karagüzel birer konuşma yaptı.

        Genel kurulda Ali Durmuş, yeniden TÜGVA Denizli İl Temsilcisi seçildi.

        Kendisine destek verenlere teşekkür eden Durmuş, "Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı gençliğini emin adımlarla ilerletecek projelerle aksiyona devam edeceğiz." dedi.

        Kongreye, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gençler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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