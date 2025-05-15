TÜGVA Denizli İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Denizli İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Denizli İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu'ndaki genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, TÜGVA Genel Başkan yardımcıları Mesut Öndeş ve İsmail Hakkı Karagüzel birer konuşma yaptı.
Genel kurulda Ali Durmuş, yeniden TÜGVA Denizli İl Temsilcisi seçildi.
Kendisine destek verenlere teşekkür eden Durmuş, "Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı gençliğini emin adımlarla ilerletecek projelerle aksiyona devam edeceğiz." dedi.
Kongreye, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gençler ve öğrenciler katıldı.
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