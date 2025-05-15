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        Denizli'de "15 Mayıs Milli Mücadele Günü" kutlandı

        Denizli'de, 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 19:24 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:32
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        Denizli'de "15 Mayıs Milli Mücadele Günü" kutlandı
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        Denizli'de, 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        İzmir'in 15 Mayıs 1919'da düşman işgalinden 4 saat sonra Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin öncülüğünde başlatılan mücadelenin 106. yılı dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra mehteran takımı eşliğinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Milli Mücadele'yi başlattığı Kayalık Caddesi'nden Bayramyeri Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Daha sonra Bayramyeri Meydanı'nda Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin anıtına çiçek bırakıldı.

        Yürüyüşe bazı vatandaşlar, evlerinin balkonlarından alkışlarla ve bayrak sallayarak destek verdi.

        Vatandaşların da ilgi gösterdiği yürüyüşün ardından Bayramyeri Meydanı'nda, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Vali Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca bağımsızlığına ve hürriyetine her zaman büyük bir hassasiyetle sahip çıktığını söyledi.

        Milletin bağımsız yaşama iradesini her türlü zorluk ve tehdit karşısında dahi kararlılıkla koruduğunu ifade eden Coşkun, "Gerektiğinde bu uğurda can vermekten asla çekinmemiştir. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin 15 Mayıs 1919'daki fetvası ile birlikte Denizli halkı, vatan toprağının kutsallığına olan derin inancı ve sarsılmaz kararlılığıyla düşmanın bu topraklara adım atmasına asla izin vermemiştir. Bugün bizlere düşen görev atalarımızdan devraldığımız bu yüce mirası yaşatmak, milletimizin bağımsızlığına yönelen her tehdide karşı uyanık olmak, daima birlik ve beraberlik içinde hareket etmek ve Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmaktır."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'nun da konuştuğu törene 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve diğer ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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