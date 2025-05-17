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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı'dan Denizli'deki antik kentlere ziyaret

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Hierapolis, Laodikya ve Tripolis antik kentlerinde incelemelerde bulundu.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:50
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı'dan Denizli'deki antik kentlere ziyaret
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Hierapolis, Laodikya ve Tripolis antik kentlerinde incelemelerde bulundu.​​​​​​​

        Yazgı, beraberindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ile Hierapolis ve Laodikya antik kentlerini ziyaret etti.

        Burada kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yazgı, daha sonra Tripolis Antik Kenti'ne geçti.

        Burada kazı ve restorasyonlar hakkında Prof. Dr. Bahadır Duman ile görüşen Yazgı, eserleri yerinde inceledi.

        Yazgı'ya incelemelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Denizli Müze Müdürü Nail Uyar, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen ile diğer ilgililer eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

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