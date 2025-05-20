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        Denizli'de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:25 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:45
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        Denizli'de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen kalabalık, Türk bayrakları ve meşalelerle Lise 1 Caddesi'nde toplandı.

        Vatandaşlar, daha sonra ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde Kıbrıs Şehitleri, Emek ve İstiklal Caddeleri'ni geçerek Delikliçınar Meydanı'na kadar yürüdü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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