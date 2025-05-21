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        Denizli'de kundaklama şüphelisi tutuklandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:30
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        Denizli'de kundaklama şüphelisi tutuklandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Polis ekipleri Sümer Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinin benzin dökülerek yakılmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Kimlikleri belirlenen şüpheliler A.K. ve H.H. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Sümer Mahallesi'nde 5 Mart'ta T.K'ye ait mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, itfaiye yangının çıkış nedeninin kundaklama olduğunu belirlemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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