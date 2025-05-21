Denizli'de kundaklama şüphelisi tutuklandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Polis ekipleri Sümer Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinin benzin dökülerek yakılmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler A.K. ve H.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Sümer Mahallesi'nde 5 Mart'ta T.K'ye ait mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, itfaiye yangının çıkış nedeninin kundaklama olduğunu belirlemişti.
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