Denizli'de kundaklama şüphelisi tutuklandı

Polis ekipleri Sümer Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinin benzin dökülerek yakılmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

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