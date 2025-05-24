Denizli'de bisikletle gelip motosiklet çalan şüpheli kamerada
Denizli'nin Çivril ilçesinde, çalıntı bisikletle gelip motosiklet çalan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde, çalıntı bisikletle gelip motosiklet çalan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mayıs'ta Akpınar Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıyı bulmak için çalışma yürütüyor.
Görüntülerde, şüphelinin bisikletle geldiği sokakta, motosikletin yakıt deposunu kontrol ettikten sonra çalıştırarak uzaklaşması yer alıyor.
Öte yandan olay yerinde bulunan bisikletin de çalıntı olduğu ve sahibine teslim edildiği öğrenildi.
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