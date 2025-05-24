Denizli'de bisikletle gelip motosiklet çalan şüpheli kamerada

Öte yandan olay yerinde bulunan bisikletin de çalıntı olduğu ve sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıyı bulmak için çalışma yürütüyor.

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