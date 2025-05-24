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        Denizli'de bisikletle gelip motosiklet çalan şüpheli kamerada

        Denizli'nin Çivril ilçesinde, çalıntı bisikletle gelip motosiklet çalan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:07
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        Denizli'de bisikletle gelip motosiklet çalan şüpheli kamerada
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde, çalıntı bisikletle gelip motosiklet çalan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mayıs'ta Akpınar Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıyı bulmak için çalışma yürütüyor.

        Görüntülerde, şüphelinin bisikletle geldiği sokakta, motosikletin yakıt deposunu kontrol ettikten sonra çalıştırarak uzaklaşması yer alıyor.

        Öte yandan olay yerinde bulunan bisikletin de çalıntı olduğu ve sahibine teslim edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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