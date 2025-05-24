Denizli'de 3 firari hükümlü yakalandı
Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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