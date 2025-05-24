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        Denizli'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:09 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:09
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        Denizli'de 3 firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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