Kale'de çocuk şenliği düzenlendi
Denizli'nin Kale ilçesinde "El Ele Gülen Yüzler" çocuk şenliği gerçekleştirildi.
Denizli'nin Kale ilçesinde "El Ele Gülen Yüzler" çocuk şenliği gerçekleştirildi.
Kale Belediyesi ve Uşak Üniversitesi iş birliğiyle Gölbaşı Mahallesi'ndeki Şehit Sadık Sağınç Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, Kaymakam Burak Gürbüz'ün açılış konuşmasıyla başladı.
Şenlikte çocuklara yönelik oyunlardan bilgilendirme çalışmalarına kadar birçok alanda etkinlik yapıldı.
Çocuklar, palyaço gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, yüz boyama, kodlama, doğa temalı etkinlikler ve eğitici oyunlarla eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı.
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