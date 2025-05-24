Kale'de çocuk şenliği düzenlendi

Çocuklar, palyaço gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, yüz boyama, kodlama, doğa temalı etkinlikler ve eğitici oyunlarla eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı.

Şenlikte çocuklara yönelik oyunlardan bilgilendirme çalışmalarına kadar birçok alanda etkinlik yapıldı.

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