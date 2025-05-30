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        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:58 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:58
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti ile "torbacılık" olarak tabir edilen sokak satıcılığı yapanlara yönelik 4 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerindeki aramalarda 8 bin 372 uyuşturucu hap, 1855 kullanımlık ve kağıda emdirilmiş uyuşturucu, ⁠16 gram esrar, ⁠18 gram sentetik uyarıcı, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 800 lira ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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