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        Denizli'de Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi

        Denizli'de, Yeşilay'ın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:48
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        Denizli'de Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi
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        Denizli'de, Yeşilay'ın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Bisiklet turu KYK Amfi Park önünde başladı.

        Katılımcılar Hüseyin Yılmaz, Bursa, İncilipınar, Doğan Demircioğlu ve Mevlana caddelerinde pedal çevirerek tekrar başlangıç noktasına geldi.

        Tur boyunca güvenliği sağlamak ve trafik akışının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de görev yaptı.

        Yeşilay Denizli Şube Başkanı Hakan Şirin etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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