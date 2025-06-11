Denizli'de kazada yaralanan sürücü 52 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Duran Kef'in kullandığı 20 GN 042 plakalı otomobil, 21 Nisan'da ilçe yakınlarında Remzi Kılıç idaresindeki 20 ADS 527 plakalı traktöre arkadan çarpmış, kazada sürücüler ile otomobildeki Tuğba Kef yaralanmış, Hatice Turan ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

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