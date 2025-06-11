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        Türk Kızılay Denizli Şube Başkanı Gökçe derneğin çalışmalarını anlattı

        Türk Kızılay Denizli Şube Başkanı Pınar Gökçe, Türk Kızılay'ın 157'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:17 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:17
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        Türk Kızılay Denizli Şube Başkanı Gökçe derneğin çalışmalarını anlattı
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        Türk Kızılay Denizli Şube Başkanı Pınar Gökçe, Türk Kızılay'ın 157'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Pamukkale ilçesindeki bir restoranda gazetecilerle buluşan Gökçe, genel ve yerel faaliyetleri anlattı.

        Kızılay'ın kuruluşundan bu yana "iyiliğin adı" olduğunu belirten Gökçe, yardım faaliyetlerinin afet dönemleriyle sınırlı olmadığını, insan odaklı ve tarafsız yapısıyla her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ifade etti.

        Gökçe, ayrım gözetmeksizin herkese hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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