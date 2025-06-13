GÜNCELLEME - Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yukarıdağdere ve Sapaca mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 19 arazöz, 2 iş makinesi, 10 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve 57 personel sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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