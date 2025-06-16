Pamukkale Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) 7 bin 950 öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı.

Üniversitenin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni, yerleşkedeki spor salonunda düzenlendi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Pamukkale Üniversitesi'nin bilgiyle, emekle ve umutla büyüttüğü gençleri mezun etmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Çoşkun, "Sevgili gençler her biriniz zorlu ama bir o kadar da kıymetli bir yolculuğun sonuna geldiniz. Bu yol sizlere sadece diploma kazandırmakla kalmadı, sorgulamayı, üretmeyi ve en önemlisi de insan olmanın erdemini öğretti. Mezun olan her bir genç kardeşimiz sadece kendi hayatını değil, memleketimizin geleceğini de şekillendirecektir." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör ise önemli bir günün mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Mezunlarımız meslek hayatına adım atmak üzere yola çıkacak. Bugün siz sadece bir diploma almıyorsunuz. Aynı zamanda bu ülkenin geleceğine dair bir emaneti de teslim alıyorsunuz. Her biriniz Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olarak yola çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.