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        Pamukkale Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı

        Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) 7 bin 950 öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:22 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:29
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        Pamukkale Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı
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        Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) 7 bin 950 öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı.

        Üniversitenin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni, yerleşkedeki spor salonunda düzenlendi.

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

        Pamukkale Üniversitesi'nin bilgiyle, emekle ve umutla büyüttüğü gençleri mezun etmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Çoşkun, "Sevgili gençler her biriniz zorlu ama bir o kadar da kıymetli bir yolculuğun sonuna geldiniz. Bu yol sizlere sadece diploma kazandırmakla kalmadı, sorgulamayı, üretmeyi ve en önemlisi de insan olmanın erdemini öğretti. Mezun olan her bir genç kardeşimiz sadece kendi hayatını değil, memleketimizin geleceğini de şekillendirecektir." diye konuştu.

        Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör ise önemli bir günün mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Mezunlarımız meslek hayatına adım atmak üzere yola çıkacak. Bugün siz sadece bir diploma almıyorsunuz. Aynı zamanda bu ülkenin geleceğine dair bir emaneti de teslim alıyorsunuz. Her biriniz Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olarak yola çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        Törende, bölümlerini birincilikle tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgesi ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla tören sona erdi.

        Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yakını katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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