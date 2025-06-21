Denizli'de 10 adayı YKS'ye polis ekipleri yetiştirdi

Polis ekipleri ayrıca sınava geç kalma ihtimali olan 8 öğrenciyi de okullarına götürerek sınava yetiştirdi.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne girecek iki aday, kimliklerini yanlarında bulundurmadıklarını fark etti.

Denizli'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girecek 10 aday, polis ekipleri tarafından sınav yerine zamanında ulaştırıldı.

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