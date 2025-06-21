Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de 10 adayı YKS'ye polis ekipleri yetiştirdi

        Denizli'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girecek 10 aday, polis ekipleri tarafından sınav yerine zamanında ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:02 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de 10 adayı YKS'ye polis ekipleri yetiştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girecek 10 aday, polis ekipleri tarafından sınav yerine zamanında ulaştırıldı.

        YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne girecek iki aday, kimliklerini yanlarında bulundurmadıklarını fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, öğrencileri İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi almalarını sağladı.

        Ekipler daha sonra öğrencileri sınava girecekleri okula götürdü.

        Polis ekipleri ayrıca sınava geç kalma ihtimali olan 8 öğrenciyi de okullarına götürerek sınava yetiştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!

        Benzer Haberler

        Denizli'de öğrenci ve öğretmenler Sancak adlı dergi yayımladı
        Denizli'de öğrenci ve öğretmenler Sancak adlı dergi yayımladı
        Denizli'de okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
        Denizli'de okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma
        Havuza düşen kadın, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Havuza düşen kadın, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Arkadaşlarını uğurlarken 5'inci kattan düşen Esra öldü
        Arkadaşlarını uğurlarken 5'inci kattan düşen Esra öldü
        Denizli'de düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü
        Denizli'de düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü
        Denizli'de balkondan düşen kadın öldü
        Denizli'de balkondan düşen kadın öldü