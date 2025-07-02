Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Denizli'nin Beyağaç ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Beyağaç ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kızılcaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Tatık (74), evinin önündeki traktörüne römork takmak için araçtan indi.

        Bu sırada hareket eden traktörün altında kalan Tatık, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Tatık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Yunanistan'dan ülkeye gelen kruvaziyer gemilerine vergi dönemi
        Yunanistan'dan ülkeye gelen kruvaziyer gemilerine vergi dönemi
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti

        Benzer Haberler

        Cinayetle biten klima kavgasında 2 tutuklama
        Cinayetle biten klima kavgasında 2 tutuklama
        Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Klima kavgasında arkadaşını boğazından bıçaklayıp, öldürdü; 2 gözaltı
        Klima kavgasında arkadaşını boğazından bıçaklayıp, öldürdü; 2 gözaltı
        Fatih Erbakan: Yaşanabilir Türkiye'yi Yeniden Refah iktidarında hep birlikt...
        Fatih Erbakan: Yaşanabilir Türkiye'yi Yeniden Refah iktidarında hep birlikt...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Denizli kongresinde...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Denizli kongresinde...
        Denizli'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında
        Denizli'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında