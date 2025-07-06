Denizli'de kurallara uymayan 58 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
Denizli'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 58 kişiye cezai işlem uygulandı.
Denizli'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 58 kişiye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde ehliyetsiz, modifiyeli, yüksek sesli, abartı egzozlu ya da alkollü şekilde araç kullanan, kask kullanmayan ve muayenesiz motosiklet kullanan 58 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.
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