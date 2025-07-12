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        "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri", ilk durağı Denizli'de sanatseverlerle buluştu

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan seçilen eserler, "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri" projesi kapsamında Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:58 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:58
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        "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri", ilk durağı Denizli'de sanatseverlerle buluştu
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        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan seçilen eserler, "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri" projesi kapsamında Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde sanatseverlerle buluşuyor.

        Anadolu'nun kültürel zenginliğini öne çıkarmayı ve ortak mirası doğduğu topraklarda genç kuşaklarla buluşturmayı hedefleyen sergilerin ilk durağı, Türk resim sanatının ustalarından İbrahim Çallı'nın doğum yeri Denizli'nin Çal ilçesi oldu.

        Ressam İbrahim Çallı'nın 143'üncü doğum gününde düzenlenen sergide, sanatçının "Gül Koklayan Kadın", "Manolyalar", "Balıkçılar" ve "Peyzaj-Bebek İskelesi Önü" gibi eserlerinin yer aldığı özel seçki sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Etkinlik, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten'in ev sahipliğinde Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin Kurucu Küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

        İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de sanatın herkesle buluşması, herkese dokunmasının yaratacağı faydanın önemine işaret ederek, "Geçmişten aldığımız ilhamla ressamlarımız, özellikle Avrupa'ya gidenler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Gül hocamdan öğrendiğime göre Anadolu'da çeşitli görevlerle başta resim öğretmenliği olmak üzere görevlendirilmişler. O süreçlerde de Anadolu'da resimlerini yapmışlar. Bizim koleksiyonumuzda da çok sayıda o resimlerden var." ifadelerini kullandı.

        - "Günün birinde Çallı çocuklar bugünü hatırlayacak"

        Türkiye'nin çeşitli köşelerinde İş Bankası şubelerinin mini sanat galerileri olduğuna değinen Üreten, "O fikri yeniden canlandırırsak eğer hızlı şekilde Anadolu'nun değişik köşelerinde koleksiyonumuzla yöre insanlarını buluşturma imkanı olabileceğini değerlendirdik. Çallı'nın doğum gününün 13 Temmuz olduğunu keşfedince de bunu uygulamayı hiç sonbahara bırakmadan hemen yaz dönemine çektik. Burada Çallı'nın 6 eseriyle bir aradayız. İnşallah günün birinde Çallı çocuklar bugünü hatırlayacak." dedi.

        Üreten, Anadolu sergilerinin devam edeceğini, 26-27 Temmuz'da Milaslı sanatseverler için hazırlanan yeni seçkinin Turan Erol, hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu ve öğrencisi Yalçın Gökçebağ resimleriyle bu sefer Milas Şubesi'nde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin Kurucu Küratörü Prof. Dr. İrepoğlu da ressam İbrahim Çallı'nın yaşamı hakkında şu bilgileri verdi:

        "Karizmatik dediğimiz o şekilde tanımladığımız bir kişilik ve onun bu kişiliği ve müthiş şiirsel renkler içeren resimleri sayesinde bu kuşak, yani 1914 kuşağı daha da çok tanınmış. Hatta bazen 'Çallı kuşağı' diye anılıyor bu kuşak. Çallı her şeye o kadar damgasını vurmuş ki. Hep, 'Sanat için hayat çok kısa yetmez. Ağlaşmayın, arkamdan da beni gülerek, eğlenerek anın.' dermiş. İşte şimdi onu anıyoruz. Anadolu'ya dönük çok resimler yapmış. Buranın çocukları İbrahim Çallı'nın resimlerinden muhakkak ki ilham alacak."

        İrepoğlu, daha sonra ziyaretçilere İbrahim Çallı ve sergilenen eserler hakkında bilgilendirmede bulundu. Ardından sergi bünyesinde çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlendi.

        Proje kapsamında ilki Denizli İş Bankası Çal Şubesi'nde gerçekleştirilen sergi, bugün ve yarın 10.00-18.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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