AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Subaşıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülkenin huzuru, güvenliği ve geleceği için verilen mücadelenin kararlılıkla devam ettirildiğini belirtti.

41 yıllık terör belasının artık sona erme sürecine girdiğini vurgulayan Subaşıoğlu, Türkiye'nin uzun, acılı, sancılı ve göz yaşlarıyla dolu bir sayfayı artık kapatmaya başladığını aktardı.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralandığını anlatan Subaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de, anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde görürsünüz. Türkiye'nin hayrına olmayan her girişimde de bizi, o girişimin tam karşısında, yine en önde görürsünüz. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hiç kimse korkmasın. Kimse tedirgin olmasın. Kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz."